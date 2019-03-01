В ближайшее время ожидаем консолидацию доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 8,3%- 8,5% годовых - Промсвязьбанк

По итогам торгов в четверг доходность ОФЗ срочностью 5 – 10 лет снизилась на 4 б.п., констатирует аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. При нейтральном внешнем новостном фоне спрос на гособлигации активизировался после появления комментария Замглавы ДКП Банка России А.Липина о возможности смягчения ДКП уже в 2019 году, если инфляция будет соответствовать прогнозам регулятора. В 2020 году ЦБ РФ может опустить ключевую ставку до 6-7% при достижении инфляцией целевого уровня 4%.

Прогноз ЦБ РФ по инфляции около 5% в конце 2019 года имеет все шансы на реализацию в отсутствие внешнего негатива, полагает эксперт банка. Более того, существуют определенные признаки того, что инфляция окажется ниже: 1) наблюдается дефляция в производственном сегменте, 2) рост потребительских цен цен на повышение НДС оказался ниже ожиданий, 3) снижение цен на нефть в 2019 году ослабляет давление на инфляцию от цен на бензин. Комментарий А.Липина эксперты Промсязьбанка рассматривают как сигнал рынку о высокой вероятности сохранение ключевой ставки на ближайшем заседании директоров Банка России 22 марта при отсутствии новых внешних шоков. "Наш базовый прогноз о ключевой ставке до конца 2019 г. предполагает сохранение ключевой ставки на уровне 7,75%, -подчеркивает Д. Монастыршин. - Ключевым сдерживающим фактором для снижения ставки даже при замедлении инфляции в конце текущего года будут внешние риски и санкционное давление".

В корпоративном сегменте вчера прошел сбор заявок инвесторов на облигации Рольф («В1» от Moody`s) серии 1Р-1. Ставка купона была установлена в размере 10,45% (YTM 10,87%) на 3 года. Выпуск предполагает премию 73 б.п. к доходности новых облигаций АФК Система серии 1Р-9 аналогичной срочности, book-building по которым прошел в среду. "В ближайшее время ожидаем консолидацию доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 8,3%- 8,5% годовых", - заключает Дмитрий Монастыршин.