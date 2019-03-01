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Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятность стабильного рубля выше, чем вероятность его существенного ослабления - "Открытие Брокер"
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01 марта 2019 года 10:19
Вероятность стабильного рубля выше, чем вероятность его существенного ослабления - "Открытие Брокер"
"Рубль в первой половине дня четверга предпринимал попытки укрепления, но затем начал терять позиции вместе с прочими сырьевыми валютами, хотя и не столь активно, как AUD или NZD. Дело в том, что американский ВВП вырос в IV квартале на 2,6% при ожиданиях скромного расширения на 1,9%. Столь сильная статистика привела к укреплению американской валюты. Давление на рубль оказали свежие прогнозы некоторых финансовых организаций в РФ, которые ожидают более активного ослабления рубля в течение года. Подобные ожидания можно было бы связать лишь с суровыми санкциями, на фоне которых ухудшится платёжный баланс. Однако на текущий момент мы не ожидаем такого варианта санкций, а платёжный баланс при нефти $55-70 будет оставаться положительным. Соответственно, вероятность стабильного рубля выше, чем вероятность его существенного ослабления", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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01 марта 2019 года 12:15
" Цены на нефть растут благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальных площадках в отношении рисковых активов. Кроме того, рыночные игроки позитивно переоценивают перспективы сделки ОПЕК+, сокращая опасения относительно возможного переизбытка предложения сырья на рынке. Сегодня были... читать дальше
.01 марта 2019 года 10:29
"Технически нефть Brent остается зажатой в диапазоне 63-68 долл./барр. Несмотря на очевидную перегретость, перехода к нижней границе диапазона пока не произошло: крепкий евро и надежды на скорое заключение торговой сделки США с КНР поддерживают аппетит к риску и способствуют удержанию нефти на... читать дальше
.01 марта 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы снизились в четверг. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растет в пятницу. Цены контрактов на эталонные марки нефти поднимаются на азиатских торгах в пятницу. читать дальше
.28 февраля 2019 года 15:45
Снижению нефтяных цен способствует негативная экономическая статистика, опубликованная в Китае - БКС
"Нефтяные цены демонстрируют поступательное снижение с самого начала дня. В результате котировки нивелировали почти весь восходящий импульс, ставший реакцией на вчерашние данные Минэнерго США. Сейчас Brent находится около отметки $65,8, теряя 0,6%. Снижению нефтяных цен способствует негативная... читать дальше
.28 февраля 2019 года 15:28
"После вчерашнего отката евро возобновил ралли, отметившись на новых 3-недельных максимумах. Пара тестирует отметку 1,14, добравшись до локального сопротивления в районе 1,1420. Также котировки с легкостью преодолели 100-дневную скользящую среднюю, что говорит об улучшении краткосрочной... читать дальше
.28 февраля 2019 года 15:00
Сочетание внутреннего давления, осторожность зарубежных площадок и развитие санкционной риторики способно подталкивать рубль вниз - FxPro
"Настороженность глобальных рынков растет, и это сказывается на котировках российской валюты, -- отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Пара USD/RUB утром в четверг поднималась до 66, прибавив 20 копеек с начала сессии. EUR/RUB достигла круглого уровня в 75, добавляя 22 копейки к итогам... читать дальше
.28 февраля 2019 года 14:20
Движение котировок нефти в коридоре 50-70 долларов за баррель позволяет США стать чистым экспортером "черного золота" - Julius Baer
Цены на нефть отыграли часть потерь начала недели после публикации еженедельной статистики по американскому рынку, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Свежие официальные данные показали неожиданное падение запасов сырья на фоне резкого сокращения импорта.... читать дальше
.28 февраля 2019 года 12:31
"Цена нефти марки Brent сегодня в умеренном минусе после вчерашнего роста. Между тем, котировки все еще не вернулись к уровням "до сообщения Трампа в Twitter". Текущая цена: $66,2 за баррель. По словам генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо следующая встреча организации должна состояться в Вене 25 июня... читать дальше
.28 февраля 2019 года 11:24
"Нефтяные цены умеренно корректируются после более чем 2% роста накануне. Текущие котировки Brent $66/bbl, WTI $56.7/bbl. В ходе торгов среды драйвером роста нефтяных цен выступила статистика от Минэнерго США и заявления Министра энергетики Саудовской Аравии. Коммерческие запасы нефти в США по... читать дальше
.28 февраля 2019 года 10:38
Нефтяные котировки в среду подросли на фоне сохраняющейся поддержки со стороны сделки по сокращению добычи ОПЕК+ и значительного снижения запасов нефти в США против консенсус-прогнозов аналитиков. Котировки сорта Brent постепенно подрастают, демонстрируя оптимизм участников рынка по поводу... читать дальше
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