Сегодня рост цен на нефть может вернуть курс российской валюты ближе к 65.50/USD - РФПИ

"Небольшое ослабление рубля в четверг (-0.2% к USD) позволило ему расположиться в середине рейтинга ЕМ валют. Волатильность в рубле продолжила снижаться вместе с объемами торгов, чему способствовали и стагнирующие цены на нефть около US$66/брл. Новостной поток в рубле практически отсутствовал, все изменения определялись лишь внешними площадками. Небольшой рост цен на рынке ОФЗ, видимо, не сопровождается какой-то существенной активностью со стороны нерезидентов, что также сдерживает колебания рубля. Отметим комментарии представителей ЦБ о возможности понижения прогноза по инфляции на 2019 год в связи с ее более умеренным, чем ожидалось, ростом. Это, в свою очередь, может позволить ЦБ предпринять первые шаги по нормализации денежно-кредитной политики (возврат ключевой ставки в диапазон 6-7%) уже в конце текущего года. Потенциально этот шаг повышает привлекательность ОФЗ, однако на более коротком горизонте сохраняются риски новых ограничений со стороны США, что для краткосрочных позиций инвесторов имеет бОльшее значение. Сегодня рост цен на нефть может вернуть курс российской валюты ближе к 65.50/USD", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.