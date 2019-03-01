После умеренно позитивного открытия индекса МосБиржи мы можем увидеть его дальнейшее повышение - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,3%, в районе 2490-2495 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2480, 2470 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2500, 2510 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекса МосБиржи мы можем увидеть его дальнейшее повышение к ближайшему значимому уровню 2500 пунктов. Этому способствует благоприятное утреннее состояние внешнего фона", - полагает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.