Сохраняющийся спрос на EM поддерживает активы РФ - БКС

Сохраняющийся спрос на развивающиеся рынки (EM) поддерживает активы РФ, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

В результате совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 21 по 27 февраля составил порядка $20 млн против оттока $120 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.