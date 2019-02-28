Сбербанк продолжает радовать инвесторов - ITI Capital

Сбербанк показал сильные результаты за 2018 г. по МСФО, которые совпали с нашими ожиданиями и общим консенсусом, отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Банк сохранил устойчивый рост и хорошие темпы притока вкладов от населения. Сбербанк - это крупнейший банк Восточной Европы, самый привлекательный актив в банковском секторе по рентабельности капитала (23,1%). По нашим оценкам, годовая дивидендная доходность банка за 2018 г. может достичь рекордных 10% - вдвое больше, чем годом ранее. Балансовая стоимость на акцию всего на 16% меньше текущей стоимости бумаги.

Если доля дивидендных выплат от чистой прибыли составит 50%, то их размер достигнет рекордных 417 млрд руб или 20,1 рублей на акцию, полагает эксперт. Рекордные выплаты Сбербанка - одна из основных причин, почему в этом году годовые дивидендные выплаты (без учета промежуточных) могут превысить 1,9 трлн руб. (+35%), а дивидендная доходность российских компаний - превзойти рекордные 7%.

По мнению аналитика ITI Capital, главная актуальная проблема - бумаги Сбербанка теснее остальных коррелируют с динамикой рубля и ОФЗ. В связи с последними событиями мы считаем, что риски введения санкций США против первичного рынка ОФЗ существенно выросли и, следовательно, акции банка останутся под давлением в ближайшее время. В этих условиях, безусловно, стоит ждать существенной просадки бумаг до 170 руб. на акцию и даже ниже, если жесткий сценарий санкций, подразумевающий ограничения в отношении ОФЗ, все же реализуется. После этого динамика котировок нормализуется, возможен даже рост бумаг, но ниже консенсус-прогноза аналитиков.

Консенсус-цель на горизонте 12 месяцев - 314 руб./акция, или +53% от текущих уровней.