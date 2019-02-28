Для активных действий на российском рынке акций у инвесторов сейчас нет явных стимулов - БКС

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 27 февраля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Эксперты считают, что вызванный угрозой санкций отток капитала из ETF, ориентированных на акции РФ, остался позади. Между тем для активных действий на российском рынке акций у инвесторов нет явных стимулов.

"Настроения локальных инвесторов выглядят в целом нейтральными. Движение капитала институциональных инвесторов также сбалансировано - объем покупок точно соответствует объему продаж. Инвесторы будут следить за внешними факторами, которые определят динамику в среднесрочной перспективе. На данный момент мы не видим явных стимулов для инвесторов на российском рынке", - пишут аналитики.

В то же время эксперты отмечают, что чистый приток капитала в российские акции со стороны ETF с 21 по 27 февраля составил $14 млн: небольшой приток капитала в ETF, ориентированные на акции с развивающихся рынков, продолжился, при этом пик оттока капитала из фондов, ориентированных на Россию, на фоне угрозы новых санкций был пройден.

"Российский рынок акций находился в стадии консолидации в последнее время, тем не менее, мы видим потенциал роста акций в первом квартале 2019 года. Мы ожидаем, что рынок достигнет нижней границе нашего целевого диапазона для покупки в 1230 пунктов по индексу РТС. До этого момента рынок заслуживает фундаментальной рекомендации "покупать", - считает В. Смольянинов.