Публикация новых предложений по санкциям вернула курс рубля ближе к 66 руб./$ - Альфа-банк

"Налоговый период в России оказал поддержку рублю, который укреплялся до 65,2 руб./$ на максимуме. Тем не менее, как мы и ожидали, это укрепление оказалось временным, и в последние дни курс вернулся на уровень 65,5-66,0 руб./$. Фактически, несмотря на ряд позитивных факторов, таких как умеренная инфляция (0,4% за период 1-25 февраля) и высокий спрос на ОФЗ, рынок находится под давлением новостного потока по санкциям. Опубликованный вчера официальный вариант новых санкционных предложений (DASKA 2) говорит о некотором снижении санкционных рисков для банковского сектора, зато усиливает беспокойство по поводу уязвимости к санкциям сырьевого сектора. Как мы писали ранее, мы считаем, что давление на рубль сохранится в ближайшее время и, несмотря на почти 20%-е ослабление курса в прошлом году, ему будет трудно восстановиться в этом году. На предстоящую неделю мы оцениваем торговый диапазон по рублю как 65,5-67,0 руб./$", - указывают аналитики Альфа-банка.