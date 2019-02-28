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Главная / Аналитикам / Аналитика / Евро продолжает довлеть над долларом - eToro
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28 февраля 2019 года 15:28
Евро продолжает довлеть над долларом - eToro
"После вчерашнего отката евро возобновил ралли, отметившись на новых 3-недельных максимумах. Пара тестирует отметку 1,14, добравшись до локального сопротивления в районе 1,1420. Также котировки с легкостью преодолели 100-дневную скользящую среднюю, что говорит об улучшении краткосрочной технической картины. Данные по инфляции в Германии не впечатлили, но и не разочаровали. Индекс потребительских цен в крупнейшей экономике еврозоны вернулся в зону роста в феврале, продемонстрировав подъем на 0,5% в месячном выражении после спада на 0,8% месяцем ранее. В целом отчет показывает, что у ЕЦБ нет необходимости отклоняться от своего прогноза по ставкам. Ближайшее заседание Центробанка состоится на следующей неделе. Неприятных сюрпризов для "быков" по евро в контексте сопроводительного заявления регулятора не ожидается. Давление на валюту может оказать пересмотр экономических прогнозов в сторону понижения, но только в том случае, если оценки окажутся откровенно "медвежьими". В целом же инвесторы готовы к такому сценарию и вряд ли станут активно продавать евро на обновленных прогнозах. С технической точки зрения, пара подошла к важному рубежу. Если котировки смогут пробить отметку 1,1420, то путь к следующему барьеру в виде уровня 1.15 будет открыт. Такой сценарий вполне может реализоваться, если спрос на доллар не вернется в ближайшее время", - полагает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.
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28 февраля 2019 года 15:45
Снижению нефтяных цен способствует негативная экономическая статистика, опубликованная в Китае - БКС
"Нефтяные цены демонстрируют поступательное снижение с самого начала дня. В результате котировки нивелировали почти весь восходящий импульс, ставший реакцией на вчерашние данные Минэнерго США. Сейчас Brent находится около отметки $65,8, теряя 0,6%. Снижению нефтяных цен способствует негативная... читать дальше
.28 февраля 2019 года 15:00
Сочетание внутреннего давления, осторожность зарубежных площадок и развитие санкционной риторики способно подталкивать рубль вниз - FxPro
"Настороженность глобальных рынков растет, и это сказывается на котировках российской валюты, -- отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Пара USD/RUB утром в четверг поднималась до 66, прибавив 20 копеек с начала сессии. EUR/RUB достигла круглого уровня в 75, добавляя 22 копейки к итогам... читать дальше
.28 февраля 2019 года 14:20
Движение котировок нефти в коридоре 50-70 долларов за баррель позволяет США стать чистым экспортером "черного золота" - Julius Baer
Цены на нефть отыграли часть потерь начала недели после публикации еженедельной статистики по американскому рынку, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Свежие официальные данные показали неожиданное падение запасов сырья на фоне резкого сокращения импорта.... читать дальше
.28 февраля 2019 года 12:31
"Цена нефти марки Brent сегодня в умеренном минусе после вчерашнего роста. Между тем, котировки все еще не вернулись к уровням "до сообщения Трампа в Twitter". Текущая цена: $66,2 за баррель. По словам генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо следующая встреча организации должна состояться в Вене 25 июня... читать дальше
.28 февраля 2019 года 11:24
"Нефтяные цены умеренно корректируются после более чем 2% роста накануне. Текущие котировки Brent $66/bbl, WTI $56.7/bbl. В ходе торгов среды драйвером роста нефтяных цен выступила статистика от Минэнерго США и заявления Министра энергетики Саудовской Аравии. Коммерческие запасы нефти в США по... читать дальше
.28 февраля 2019 года 10:38
Нефтяные котировки в среду подросли на фоне сохраняющейся поддержки со стороны сделки по сокращению добычи ОПЕК+ и значительного снижения запасов нефти в США против консенсус-прогнозов аналитиков. Котировки сорта Brent постепенно подрастают, демонстрируя оптимизм участников рынка по поводу... читать дальше
.28 февраля 2019 года 10:10
"Нефть остаётся выше 65 долл./барр. Однако слабые данные по Китаю (индекс PMI в промышленности за февраль упал до 3-л. минимума - 49,2 пункта, что говорит о спаде) и Японии (пром. пр-во в январе: -3,5%, минимум за год) окажут препятствие для дальнейшего роста. Вчера же в плюс нефти сыграла... читать дальше
.28 февраля 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику. Фондовым индексам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не хватает единства в четверг. Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг сдержанно снижается. читать дальше
.27 февраля 2019 года 17:51
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник представила в Палате общин новый план реализации Brexit, который состоит из трех пунктов. Во-первых, 12 марта должно пройти голосование по одобренному официальным Брюсселем соглашению. В случае отрицательно результата, 13 марта британские... читать дальше
.27 февраля 2019 года 15:53
"Вчерашние торги нефтяные котировки закончили вблизи дневных вершин, показав уверенный рост на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ сохранят приверженность соглашению о снижении добычи, несмотря на недовольство Трампа. Сегодня утром сдержанная восходящая тенденция продолжилась, но в начале нашей сессии... читать дальше
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