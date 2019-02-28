Евро продолжает довлеть над долларом - eToro

"После вчерашнего отката евро возобновил ралли, отметившись на новых 3-недельных максимумах. Пара тестирует отметку 1,14, добравшись до локального сопротивления в районе 1,1420. Также котировки с легкостью преодолели 100-дневную скользящую среднюю, что говорит об улучшении краткосрочной технической картины. Данные по инфляции в Германии не впечатлили, но и не разочаровали. Индекс потребительских цен в крупнейшей экономике еврозоны вернулся в зону роста в феврале, продемонстрировав подъем на 0,5% в месячном выражении после спада на 0,8% месяцем ранее. В целом отчет показывает, что у ЕЦБ нет необходимости отклоняться от своего прогноза по ставкам. Ближайшее заседание Центробанка состоится на следующей неделе. Неприятных сюрпризов для "быков" по евро в контексте сопроводительного заявления регулятора не ожидается. Давление на валюту может оказать пересмотр экономических прогнозов в сторону понижения, но только в том случае, если оценки окажутся откровенно "медвежьими". В целом же инвесторы готовы к такому сценарию и вряд ли станут активно продавать евро на обновленных прогнозах. С технической точки зрения, пара подошла к важному рубежу. Если котировки смогут пробить отметку 1,1420, то путь к следующему барьеру в виде уровня 1.15 будет открыт. Такой сценарий вполне может реализоваться, если спрос на доллар не вернется в ближайшее время", - полагает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.