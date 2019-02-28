Сочетание внутреннего давления, осторожность зарубежных площадок и развитие санкционной риторики способно подталкивать рубль вниз - FxPro

"Настороженность глобальных рынков растет, и это сказывается на котировках российской валюты, -- отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Пара USD/RUB утром в четверг поднималась до 66, прибавив 20 копеек с начала сессии. EUR/RUB достигла круглого уровня в 75, добавляя 22 копейки к итогам вчерашней сессии и 1 рубль к минимумам понедельника. Главной причиной давления на мировых фондовых рынках, в особенности по отношению к развивающимся странам, видится предшествующее двухмесячное ралли. Индекс RTS, несмотря на некоторую коррекцию, все еще на 14,5% выше отметок конца декабря, что делает его уязвимым для дальнейшего снижения".

По мнению эксперта, палки в колеса роста вставляет то, что американский S&P500 в очередной раз уперся в сопротивление на отметке 2800 и сейчас разворачивается к снижению. Аналогичная динамика наблюдается и на китайских площадках. Ранее в начале недели своего сопротивления достиг и рубль по отношению к евро и доллару.

"Получается, что участники рынка не спешат выходить за рамки устоявшихся торговых диапазонов, и это предполагает сохранение давления на российский рынок в ближайшем будущем, - полагает Александр Купцикевич. - В рамках развития отката, RTS рискует вернуться в область 1150-1170. Для рубля сохранение в силе действующих торговых диапазонов способно обернуться возвратом к 67 за доллар и 76-77 за евро. Ранее участники рынка не спешили с покупками до достижения этих уровней. На этот раз сочетание внутреннего давления, осторожность зарубежных площадок и развитие санкционной риторики способно подталкивать рубль в сторону снижения, так как ему не так-то просто в настоящий момент найти причину не скользить вниз - хоть пока и плавно".