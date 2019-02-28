Движение котировок нефти в коридоре 50-70 долларов за баррель позволяет США стать чистым экспортером "черного золота" - Julius Baer

Цены на нефть отыграли часть потерь начала недели после публикации еженедельной статистики по американскому рынку, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Свежие официальные данные показали неожиданное падение запасов сырья на фоне резкого сокращения импорта. Несмотря на высокие темпы роста внутренней добычи и временное снижение спроса со стороны перерабатывающих предприятий, баланс на нефтяном рынке США несколько ухудшился. Тем не менее, общие запасы остаются выше среднеисторических уровней.

Официальная статистика из Соединенных Штатов служит индикатором баланса спроса и предложения на мировом рынке в силу надежности данных и их регулярной публикации. Добыча нефти в Саудовской Аравии и, как следствие, решение о ее ограничении, отражаются на американском рынке. То есть сокращение поставок с Ближнего Востока, вероятно, стало основным драйвером снижения импорта, полагает эксперт Julius Baer. Опубликованные в среду данные позволяют также оценить перспективы рынка. На прошлой неделе США вновь превратились в чистого экспортера нефти благодаря поставкам на внешние рынки сланцевой нефти и продуктов ее переработки.

"Мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок и считаем, что геополитические факторы не являются достаточно сильными, чтобы вывести котировки "черного золота" из сложившегося в последнее время коридора. Его верхняя граница (70 долл. США за баррель) определяется инфляцией топливных цен, которые сдерживают мировой спрос, а нижняя - сокращением инвестиций в сланцевой индустрии при ценах ниже 50 долл. США за баррель", - заключает Норберт Рюкер.