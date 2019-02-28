UBS возобновил анализ En+ с рейтингом "держать" для ее GDR

Инвестиционный банк UBS возобновил анализ En+ (MOEX: ENPL) Group, сообщается в обзоре банка.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) En+, рассчитанная аналитиками UBS, составила $10 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана - "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR En+, основанный на оценках аналитиков 4 инвестиционных банков, составляет $11,03 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $9 за штуку.