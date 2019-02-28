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28 февраля 2019 года 12:59
UBS возобновил анализ РусАла с рейтингом "держать" для его акций
(расширенная версия) UBS возобновил анализ "РусАла" (MOEX: RUALR), сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация для акций "РусАла" была дана "держать". "РусАл" выиграет от восстановления цен на алюминий, считают аналитики UBS. Однако они полагают, что какое-то время дисконт в оценке акций "РусАла" будет сохраняться. "Поэтому мы возобновляем анализ "РусАла" с рекомендаций "держать" для его акций", - пишут эксперты. Новая прогнозная стоимость акций "РусАла", рассчитанная аналитиками UBS, составляет 4,5 гонконгского доллара за штуку. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время основанная на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков консенсус-рекомендация для акций "РусАла" - "покупать". Консенсус-прогноз цены этих бумаг равен 5,28 гонконгского доллара за штуку. Текущая стоимость акций "РусАла" составляет 3,78 гонконгского доллара.
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Компании упоминаемые в новости: РУСАЛ
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