Формируются риски усиления снижения рынка акций РФ - БКС

Российский рынок акций продолжает движение в боковом формате. Уже две недели индекс Мосбиржи ходит между 2450 и 2500 пунктами, в четверг умеренно снижается, отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. "Хронический" санкционный риск и отсутствие перед открытием порции позитива с внешних площадок не оказывают стимулов для выхода вверх из сложившегося коридора. В расчете индексов Мосбиржи и РТС проводятся изменения. Из их состава выбывают обыкновенные акции Мечела, а добавить планируется депозитарные расписки EN+. И есть кандидат на следующее выбытие - акции ТМК. Какого-то существенного воздействия данная ребалансировка на котировки не оказала, подчеркивает Александр Бахтин.

На рынке нефти складывается, по мнению аналитика, неоднозначная картина. С одной стороны, продолжает расти добыча в США, где установлен новый исторический рекорд в 12,1 млн баррелей/сутки. При сохранении такой динамики уже в III квартале могут быть компенсированы сокращенные объемы по сделке ОПЕК+. Также в освобожденной от сделки Ливии технически готовы возобновить добычу на месторождении Эль-Шарара на уровне 80 тыс. баррелей/сутки. С другой стороны, несмотря на рост добычи в США, вчерашняя статистика вышла в пользу быков. По данным Управления энергетической информации США коммерческие запасы сырой нефти упали на прошлой неделе на 8,65 млн баррелей, а ожидалось увеличение на 2,84 млн баррелей. Поддерживать рынок продолжает и эффект от сделки ОПЕК+. Так, вчера нефть марки Brent подорожала на 1,8%, но сегодня на фоне сохраняющихся рисков корректируется на 0,5% Внешний рынок преимущественно в красной зоне. Азия закрылась в минусе. Европейские DAX30 и FTSEE100 умеренно снижаются. Фьючерс на S&P500 также пребывает в легкой негативной динамике. На таком фоне есть риск усиления снижения российского рынка акций, сегодня возможен поход ниже 2450, резюмирует эксперт "БКС Премьер".