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28 февраля 2019 года 12:07
"Лента" - пересмотр стратегии замедлит динамику - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку глобальных депозитарных расписок (GDR) Lenta Ltd. - управляющей компании, владеющей одним из крупнейших продуктовых ритейлеров России, ООО "Лента". Компания отчиталась о снижении прибыли по итогам 2018 года на 11%, что стало первым падением с момента выхода на IPO. Кроме этого, "Лента" объявила об окончании активной экспансии. Компания нарастила выручку до рекордных 413,6 млрд руб. благодаря открытию новых торговых площадей и положительной динамике сопоставимых продаж. Вместе с тем прибыль снизилась на 11% - до 11,8 млрд руб. на фоне опережающего роста операционных затрат и налога на прибыль. Чистый долг компании остался на прежнем уровне - 93 млрд руб. или 2,6х EBITDA, но менеджмент рефинансировал кредитный портфель и сэкономил на процентных расходах 1,2 млрд руб. Планы открытия новых магазинов в 2019 году ниже прошлогодних - 8 гипермаркетов и 7 супермаркетов. Инвестиционная программа составит 15 млрд руб. и также включает вложения в систему поставок и IT. По словам аналитиков ГК "ФИНАМ", в перспективе ближайших нескольких лет ожидается сравнительно невысокие темпы роста торговых оборотов, примерно 4% в 2019-2020 годах по сравнению с 23% в 2013-2018 годах за счет небольшого прироста торговой площади и малых темпов роста сопоставимых продаж. В этом году очень важно будет увидеть управление постоянными операционными издержками. Ключевым признаком операционного разворота будет считаться улучшение по марже EBITDA. Осенью прошлого года компания сообщила о старте программы обратного выкупа до 10% GDR на сумму до 11,6 млрд руб. На текущий момент выкуплено около 0,5% расписок или 5% от запланированного объема на сумму 540 млн руб. Менеджмент также объявил о возможности тендера акционерам или распределения части прибыль на дивиденды в начале 2020 года. Норма выплат, вероятно, будет невысокой при текущей достаточно высокой долговой нагрузке. Прогнозный дивиденд по итогам 2019 года составляет 4,9 руб. на одну расписку с доходностью 2,3% при направлении 20% прибыли. "Анализ стоимости по мультипликатору EV/EBITDA предполагает целевую цену 240 руб. Исходя из потенциала 15% на перспективу 12 месяцев мы понижаем целевую цену до 240 руб. и рекомендацию до "Держать", - указывает ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.
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Компании упоминаемые в новости: Лента ООО
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