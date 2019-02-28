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28 февраля 2019 года 11:42
Минфин занял рекордные 57,6 млрд руб., результаты аукционов ОФЗ оказались неожиданными - Уралсиб
В сегменте ОФЗ в среду динамика поначалу была нейтральной: инвесторы ждали выхода Минфина на первичный рынок. Выход этот оказался весьма успешным, констатируют аналитики Уралсиба. Первым состоялся аукцион по пятилетнему выпуску: - Спрос на ОФЗ 26223 с погашением в феврале 2024 г. составил 46,7 млрд руб., благодаря чему Минфин доразместил эту серию на 35,1 млрд руб. Доходность по цене отсечения была установлена в размере 8,24% годовых. Это означает, что вновь была предоставлена небольшая премия, порядка 4 б.п., к уровню вторичного рынка. Затем была предложена десятилетняя дюрация: - Спрос на ОФЗ 26224 с погашением в мае 2029 г. немного превысил 29 млрд руб., в результате ведомство продало выпуск на 22,5 млрд руб. В этом случае также была предоставлена небольшая премия ко вторичному рынку – порядка 3 б.п., учитывая доходность по цене отсечения, установленную в размере 8,46% годовых. "Таким образом, совокупный спрос на аукционах достиг 75,7 млрд руб., в результате было продано бумаг на рекордные 57,6 млрд руб., причем оба выпуска ушли в рынок. Вчера был поставлен как минимум многолетний, если не исторический, рекорд по размещению ОФЗ. И если спрос на среднесрочную дюрацию хотя бы частично обусловлен реинвестированием средств, полученных от погашения ОФЗ 26208 (150 млрд руб.), то высокий интерес к длинным облигациям объяснить сложнее. Можно предположить, что определенную поддержку рынку оказывают данные по инфляции, которые свидетельствуют о более низких, чем ожидалось, темпах роста потребительских цен. Однако недельная статистика по инфляции вышла уже после подачи заявок на аукционе. Ажиотаж в ходе аукционов между тем вновь не привел к усилению активности на вторичном рынке, где в последнее время наблюдается снижение оборотов. Вчера объем торгов едва достиг 17 млрд руб., основные сделки прошли на среднесрочном и длинном участках. Кроме того, после аукционов котировки ОФЗ потеряли примерно 0,1–0,4 п.п., то есть кривая поднялась примерно на 3–6 б.п. Предоставленные Минфином премии и отсутствие лимитов, с одной стороны, помогают финансовому ведомству занимать максимально много, но с другой – способствуют росту давления на кривую и снижению активности на вторичном рынке", - заключают в Уралсибе.
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