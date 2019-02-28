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Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефтяные цены умеренно корректируются после роста накануне - "Нордеа Банк"
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28 февраля 2019 года 11:24
Нефтяные цены умеренно корректируются после роста накануне - "Нордеа Банк"
"Нефтяные цены умеренно корректируются после более чем 2% роста накануне. Текущие котировки Brent $66/bbl, WTI $56.7/bbl. В ходе торгов среды драйвером роста нефтяных цен выступила статистика от Минэнерго США и заявления Министра энергетики Саудовской Аравии. Коммерческие запасы нефти в США по итогам отчетной недели неожиданно упали на 8.7 mn bbl. При этом, аналитики ожидали их увеличения на 3 mn bbl, а данные Американского института нефти указывали на снижение на 4 mn bbl. Позитивную реакцию рынка по итогам публикации статистики несколько приглушали данные об уровне добычи, которые в очередной раз обновили исторический максимум, достигнув отметки 12.1 mn bbl/d. Дополнительным позитивом для рынка стали заявления министра энергетики Саудовской Аравии, который сообщил о том, что сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ может быть продлено до конца года, поскольку в этом есть необходимость. Сегодня на глобальных площадках преобладают коррекционные настроения в отношении рисковых активов после комментариев торгового представителя США о ходе переговоров с КНР, сделанных накануне, а также завершившегося без достижения соглашений саммита США-КНДР. Краткосрочными ориентирами по Brent продолжат выступать отметки 65-67/bbl.", - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка".
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28 февраля 2019 года 15:45
Снижению нефтяных цен способствует негативная экономическая статистика, опубликованная в Китае - БКС
"Нефтяные цены демонстрируют поступательное снижение с самого начала дня. В результате котировки нивелировали почти весь восходящий импульс, ставший реакцией на вчерашние данные Минэнерго США. Сейчас Brent находится около отметки $65,8, теряя 0,6%. Снижению нефтяных цен способствует негативная... читать дальше
.28 февраля 2019 года 15:28
"После вчерашнего отката евро возобновил ралли, отметившись на новых 3-недельных максимумах. Пара тестирует отметку 1,14, добравшись до локального сопротивления в районе 1,1420. Также котировки с легкостью преодолели 100-дневную скользящую среднюю, что говорит об улучшении краткосрочной... читать дальше
.28 февраля 2019 года 15:00
Сочетание внутреннего давления, осторожность зарубежных площадок и развитие санкционной риторики способно подталкивать рубль вниз - FxPro
"Настороженность глобальных рынков растет, и это сказывается на котировках российской валюты, -- отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Пара USD/RUB утром в четверг поднималась до 66, прибавив 20 копеек с начала сессии. EUR/RUB достигла круглого уровня в 75, добавляя 22 копейки к итогам... читать дальше
.28 февраля 2019 года 14:20
Движение котировок нефти в коридоре 50-70 долларов за баррель позволяет США стать чистым экспортером "черного золота" - Julius Baer
Цены на нефть отыграли часть потерь начала недели после публикации еженедельной статистики по американскому рынку, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Свежие официальные данные показали неожиданное падение запасов сырья на фоне резкого сокращения импорта.... читать дальше
.28 февраля 2019 года 12:31
"Цена нефти марки Brent сегодня в умеренном минусе после вчерашнего роста. Между тем, котировки все еще не вернулись к уровням "до сообщения Трампа в Twitter". Текущая цена: $66,2 за баррель. По словам генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо следующая встреча организации должна состояться в Вене 25 июня... читать дальше
.28 февраля 2019 года 10:38
Нефтяные котировки в среду подросли на фоне сохраняющейся поддержки со стороны сделки по сокращению добычи ОПЕК+ и значительного снижения запасов нефти в США против консенсус-прогнозов аналитиков. Котировки сорта Brent постепенно подрастают, демонстрируя оптимизм участников рынка по поводу... читать дальше
.28 февраля 2019 года 10:10
"Нефть остаётся выше 65 долл./барр. Однако слабые данные по Китаю (индекс PMI в промышленности за февраль упал до 3-л. минимума - 49,2 пункта, что говорит о спаде) и Японии (пром. пр-во в январе: -3,5%, минимум за год) окажут препятствие для дальнейшего роста. Вчера же в плюс нефти сыграла... читать дальше
.28 февраля 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику. Фондовым индексам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не хватает единства в четверг. Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг сдержанно снижается. читать дальше
.27 февраля 2019 года 17:51
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник представила в Палате общин новый план реализации Brexit, который состоит из трех пунктов. Во-первых, 12 марта должно пройти голосование по одобренному официальным Брюсселем соглашению. В случае отрицательно результата, 13 марта британские... читать дальше
.27 февраля 2019 года 15:53
"Вчерашние торги нефтяные котировки закончили вблизи дневных вершин, показав уверенный рост на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ сохранят приверженность соглашению о снижении добычи, несмотря на недовольство Трампа. Сегодня утром сдержанная восходящая тенденция продолжилась, но в начале нашей сессии... читать дальше
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