Среднесрочным инвесторам лучше занять выжидательную позицию - Алор Брокер

"Утренние попытки рынка акций преодолеть важную отметку 2500 пунктов вновь оказались безуспешными. Отсутствие свежих денег на рынке не позволило "быкам" удержать этот уровень. Сегодня Конгресс США официально опубликовал текст законопроекта об антироссийских санкциях, но особого влияния на рынок документ не оказал по причине того, что все его основные моменты уже были известны и ничего нового мы не увидели. Умеренно негативно открылась Америка, где тоже нет драйверов движения. Впереди у Индекса S&P500 сильное сопротивление 2800 пунктов для прохода которого вверх нужны новые позитивные поводы. Возможна спекулятивная атака на этот уровень в преддверии ожидаемого заключения торгового соглашения между США и Китаем. Однако повод, надо сказать, очень зыбкий. Сейчас локальная поддержка Индексу Мосбиржи находится на отметке 2485 пунктов, а более сильная - 2450 пунктов. Сопротивлением по-прежнему выступает 2500 пунктов. И пока совершенно непонятно, в какую сторону пойдет рынок. В такой ситуации среднесрочным инвесторам лучше ничего не делать, и готовиться закрывать лонги при приближении Индекса Мосбиржи в район 2450 пунктов. Спекулянтам прежде всего стоит обратить внимание на Сбербанк, который торгуется на поддержке 204 руб. После консолидации в течение нескольких дней в этих ценах бумаги банка могут показать сильное, в пределах 8-10 рублей, движение", - полагает аналитик Алор Брокер Евгений Корюхин.