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27 февраля 2019 года 18:43
Итоги аукционов ОФЗ: Минфин продал гособлигации на рекордную сумму 57,6 млрд. руб.- Промсвязьбанк
Минфин сегодня успешно провел аукционы, разместив ОФЗ на 57,6 млрд руб., что является наибольшим объемом за последние 5 лет. Успешному проведению аукционов, по мнению аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, способствовало погашение сегодня ОФЗ серии 26208 на 150 млрд руб. и выплата купонов еще по трем выпускам гособлигаций на 10 млрд руб. Данные средства инвесторы вероятно сегодня реинвестировали в более длинные выпуски. Значительный объем размещения был обеспечен в том числе и новой тактикой Минфина, когда отсутствие лимита позволяет собрать максимальный спрос. "Публикация сегодня текста законопроекта о потенциальных санкциях на российский госдолг не повлияла на аппетит к рублевым облигациям, поскольку новой информации не появилось, а текущие цены ОФЗ уже учитывают санкционные риски, - комментирует эксперт банка. - За последний месяц российские 10-летние гособлигации выросли в доходности на 9 б.п., тогда как по суверенным облигациям большинства развивающихся стран доходности снизились: Индонезия (-30 б.п.), Мексики (-29 б.п.), Колумбия (-19 б.п.), Бразилия (-13 б.п.), Индия (-11 б.п.), ЮАР (-6 б.п.). За последние 6 месяцев российские гособлигации также выглядели хуже бенчмарков, несмотря на то, что макроэкономические показатели России улучшаются. Кредитный рейтинг России уже от трех международных агентств находится на инвестиционном уровне. Ожидаем, что при отсутствии нового санкционного давления подешевевшие российские гособлигации будут привлекать инвесторов, и нерезиденты могут постепенно восстанавливать свои вложения в ОФЗ после продаж в 2018 г. на 0,5 трлн руб. Минфин разместил 10-летние ОФЗ 26224 на 22,5 млрд руб. при спросе - 29 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 8,46%. Размещение 5-летних ОФЗ 26223 прошло на 35,1 млрд руб. при спросе на 46,7 млрд руб. Доходность по цене отсечения - 8,24%. Размещение обоих выпусков прошло с премией 4 б.п. по доходности к уровню закрытия торгов во вторник, что соответствует ранее объявленной тактике Минфина".
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