Goldman Sachs поднял ADR Норникеля на 10%, оставив рейтинг "держать"

Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $21 до $23 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $22,09 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $21,8 за штуку.