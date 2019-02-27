Нефть развивает восходящую коррекцию - БКС

"Вчерашние торги нефтяные котировки закончили вблизи дневных вершин, показав уверенный рост на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ сохранят приверженность соглашению о снижении добычи, несмотря на недовольство Трампа. Сегодня утром сдержанная восходящая тенденция продолжилась, но в начале нашей сессии нефть скорректировалась, однако затем ушла вверх, обновив дневную вершину. Сейчас Brent торгуется в небольшом "плюсе" около отметки $65,8. Поддержку нефтяному рынку оказали ночные данные Американского института нефти, согласно которым запасы нефти неожиданно упали, а суммарное сокращение запасов нефтепродуктов превысило прогноз. Сегодня окончательную статистику представит Минэнерго США. Ожидается рост запасов нефти на 2,8 млн барр. и суммарное уменьшение запасов нефтепродуктов на 3,6 млн барр." - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.