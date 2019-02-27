Угрозы для рубля нарастают - БКС

"К середине недели курс рубля продолжает "боковое" движение в диапазоне 65,5-65,8. При этом риски возвращения в девальвационный канал возрастают. Как мы и ожидали ранее, санкционный законопроект DASKA на этой неделе был опубликован в Конгрессе. О сроках и формах его реализации говорить, вероятно, пока что рано, однако его "бумажное обличие" носит весьма жесткий вид. Так, законопроект содержит запрет на покупку суверенного долга РФ, включая новые выпуски. Кроме того, санкционный пакет содержит ограничения для российских банков, оказывавших поддержку предполагаемому вмешательству России в выборы США. Ограничения против СПГ проектов РФ за рубежом сохраняют свое присутствие в документе. В результате мы полагаем, что геополитический риск в отношении РФ, формируемый со стороны данного законопроекта, является масштабным, и видим риски для возобновления ослабления курса рубля как с появлением сроков рассмотрения законопроекта в Конгрессе, так и с началом слушаний по нему. До конца текущей недели рублевый актив, вероятно, сможет удержать позиции на фоне нефтяной поддержки, а также налогового периода. Прогнозируемый диапазон движения курса до конца недели 65,4-66,5. В перспективе следующей недели видим риски ослабления курса до уровней, близких к 67", - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.