Альфа-банк поднял оценку ADR Норникеля на 30%, подтвердив рейтинг "покупать"

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) c $22 до $28,7 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

Как отмечается в обзоре, эксперты Альфа-банка повысили свой прогноз цен на палладий в 2019-2021 годах до $1500 за унцию после того, как на этой неделе стоимость металла пробила отметку в $1550 за унцию на фоне ожидающегося дефицита. Кроме того, аналитики прогнозируют еще 10-20% увеличение стоимости палладия, а бумаги "Норникеля", по их мнению, может ожидать ре-рейтинг, если рынок воспримет новые ценовые уровни на металл как "новую нормальность".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $21,95 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $21,8 за штуку.