Sova Capital подняла оценку GDR и акций "Магнита" на 23%, сохранив рейтинг "держать"

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с $13 до $16 за штуку и его акций с 3790 рублей до 4640 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Между тем рекомендация держать для этих бумаг аналитиками была оставлена без изменения.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Магнита", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $17,47 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Консенсус-прогноз цены акций компании, основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 4860,8 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость GDR "Магнита" составляет порядка $14,55 за штуку, акций - около 3883,5 рубля за штуку.