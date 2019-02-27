Альфа-банк поднял оценку ADR Норникеля на 30%, подтвердив рейтинг "покупать"

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) c $22 до $28,7 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $21,95 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $21,8 за штуку.