.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынку железной руды пока удается избегать дефицита предложения - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 февраля 2019 года 14:16
Рынку железной руды пока удается избегать дефицита предложения - Julius Baer
Риски сильного дефицита предложения на рынке железной руды, связанные с последствиями недавней аварии дамбы в Бразилии, снижаются, констатирует аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Хотя цены пока держатся на высоком уровне, они уже опустились более чем на 10% с недавних максимумов. На данный момент влияние закрытия добывающих предприятий в Бразилии на экспорт железной руды представляется небольшим. Февральская статистика по отгрузке сырья показала лишь небольшое снижение объемов, тогда как запасы бразильской руды в Китае достигли рекордных уровней. Оценить влияние закрытия бразильских шахт на рынок пока сложно, поскольку их оператор Vale, крупнейший производитель железной руды в мире, заявил, что компенсирует потерянные объемы добычей на других месторождениях, которые до сих пор работали не на полную мощность. Чем дольше продлится остановка работы, тем сильнее будет эффект. Тем не менее, эксперты Julius Baer не ожидают продолжительного дефицита предложения сырья, поскольку китайские сталелитейные компании сокращают производство из-за падения маржи и ухудшения экономической ситуации. Кроме того, негативное влияние на спрос будет оказывать завершение сезонного пополнения запасов. "В отсутствие широкомасштабных мер поддержки экономики, затрагивающих отрасли, обеспечивающие основной спрос на металл, потребление стали в текущем году будет снижаться, - прогнозирует Карстен Менке. - Прогресс в торговых переговорах между США и Китаем был негативно воспринят рынком железной руды и стали, поскольку урегулирование споров снижает вероятность стимулирования экономики в КНР. Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор на фоне достаточного объема предложения и ожидаем, что на горизонте 3-х и 12-ти месяцев железная руда будет торговаться на уровне 70 и 65 долл. США за тонну соответственно".
.
27 февраля 2019 года 17:51
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник представила в Палате общин новый план реализации Brexit, который состоит из трех пунктов. Во-первых, 12 марта должно пройти голосование по одобренному официальным Брюсселем соглашению. В случае отрицательно результата, 13 марта британские... читать дальше
.27 февраля 2019 года 15:53
"Вчерашние торги нефтяные котировки закончили вблизи дневных вершин, показав уверенный рост на фоне сообщений о том, что ОПЕК+ сохранят приверженность соглашению о снижении добычи, несмотря на недовольство Трампа. Сегодня утром сдержанная восходящая тенденция продолжилась, но в начале нашей сессии... читать дальше
.27 февраля 2019 года 15:01
Очередной экономический отчет подтвердил угасание импульса роста экономики еврозоны, однако евро продолжает укрепляться, что, по мнению аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, говорит о готовности игроков к дальнейшим покупкам единой валюты. Пара EUR/USD... читать дальше
.27 февраля 2019 года 13:03
Мировой рынок облигаций обеспечивает высокую прибыль инвесторам благодаря сочетанию позитивных комментариев от крупнейших центральных банков и благоприятных экономических условий, полагает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Динамика мировой... читать дальше
.27 февраля 2019 года 11:40
При подтверждении данных от API о сокращении запасов сырья в США нефть сохранит сдержанную позитивную динамику - "Нордеа Банк"
"Нефть продолжает восстанавливаться после ощутимой просадки на старте недели на фоне комментариев Д. Трампа о том, что цены на нефть являются слишком высокими, а ОПЕК следует уделить внимание этому вопросу. Поводом для возвращения к позитивной динамике нефтяных контрактов стала отраслевая... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:59
Рынки остаются под умеренным давлением, несмотря на комментарии главы FOMC. Полугодовое выступление в Конгрессе Пауэлла усилило ожидания, что Резервная Система готова проявить больше терпения перед лицом замедляющейся экономики, и надавило на доллар, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. ... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:41
"Российские евробонды вчера торговались в "боковом" диапазоне. Доходность Russia`29 осталась на уровне 4,67% годовых. Доходность UST-10 вчера снизилась на 3 б.п. – до 2,64%. Доходности 10-летних гособлигаций ЮАР, Индонезии, Бразилии, Мексики, Турции, Колумбии вчера снизилась на 1–7 б.п. Спрос на... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:32
Нефтяные котировки в минувший торговый день немного скорректировались в сторону роста после падения в понедельник. При этом сорт WTI практически не вырос, отставая от сорта Brent, подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. В последние два месяца американский бенчмарк... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:17
"Реализовать дальнейшее снижение нефть вчера не смогла, поддержанная валютным фактором и статистикой по запасам. Так, данные от API показали снижение запасов сырой нефти на 4,2 млн барр., бензинов – на 3,9 млн барр., а запасы дистиллятов выросли на 0,4 млн барр. Сегодня выйдет официальная... читать дальше
.27 февраля 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы во вторник снизились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в среду. Нефтяной рынок на азиатских торгах в среду продолжает подъем. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.