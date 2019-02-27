Рынку железной руды пока удается избегать дефицита предложения - Julius Baer

Риски сильного дефицита предложения на рынке железной руды, связанные с последствиями недавней аварии дамбы в Бразилии, снижаются, констатирует аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Хотя цены пока держатся на высоком уровне, они уже опустились более чем на 10% с недавних максимумов. На данный момент влияние закрытия добывающих предприятий в Бразилии на экспорт железной руды представляется небольшим. Февральская статистика по отгрузке сырья показала лишь небольшое снижение объемов, тогда как запасы бразильской руды в Китае достигли рекордных уровней.

Оценить влияние закрытия бразильских шахт на рынок пока сложно, поскольку их оператор Vale, крупнейший производитель железной руды в мире, заявил, что компенсирует потерянные объемы добычей на других месторождениях, которые до сих пор работали не на полную мощность. Чем дольше продлится остановка работы, тем сильнее будет эффект. Тем не менее, эксперты Julius Baer не ожидают продолжительного дефицита предложения сырья, поскольку китайские сталелитейные компании сокращают производство из-за падения маржи и ухудшения экономической ситуации. Кроме того, негативное влияние на спрос будет оказывать завершение сезонного пополнения запасов.

"В отсутствие широкомасштабных мер поддержки экономики, затрагивающих отрасли, обеспечивающие основной спрос на металл, потребление стали в текущем году будет снижаться, - прогнозирует Карстен Менке. - Прогресс в торговых переговорах между США и Китаем был негативно воспринят рынком железной руды и стали, поскольку урегулирование споров снижает вероятность стимулирования экономики в КНР. Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор на фоне достаточного объема предложения и ожидаем, что на горизонте 3-х и 12-ти месяцев железная руда будет торговаться на уровне 70 и 65 долл. США за тонну соответственно".