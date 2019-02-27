Мы рекомендуем участвовать в размещении 10-летних рублевых облигаций АФК «Система» объемом RUB 10 млрд и с офертой через 3 года - БКС Глобал Маркетс

"Мы рекомендуем участвовать в размещении, поскольку выпуск выглядит привлекательно даже по нижней границе ориентиров организаторов. АФК «Система» сегодня, 27 февраля, собирает заявки на размещение 10-летних рублевых облигаций объемом RUB 10 млрд и с офертой через 3 года. Ориентир ставки купона объявлен в диапазоне 9.75-10.25%, что соответствует доходности к оферте на уровне 9.99-10.51%. Мы считаем текущий уровень премии облигаций Системы к выпускам МТС (Ba1/BB/BB+) в размере 120-130 б.п. завышенным, учитывая разницу в рейтинге не более 2-х ступеней и то, что Система является контролирующим акционером МТС. Мы рекомендуем участвовать в размещении даже по нижней границе. Мы также считаем привлекательными обращающиеся выпуски Системы", - отмечает аналитик БКС Глобал Маркетс Мария Радченко.