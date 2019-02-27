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27 февраля 2019 года 12:17
На фоне усиления санкционной риторики восстановление позиций рубля будет затруднено - "Нордеа Банк"
"Рубль пока сдержанно реагирует на опубликованный накануне на сайте Конгресса США обновленный текст законопроекта об антироссийских санкциях. Напомним, что 13 февраля группа сенаторов внесла в Конгресс новый законопроект с целью усиления санкционного давления на Россию. Публикация нового законопроекта, который хотя во многом и дублирует первоначальную версию, опубликованную в августе 2018 года, может усилить негативные настроения участников рынка по отношению к российским активам. На фоне усиления санкционной риторики восстановление позиций рубля после ослабления во вторник будет затруднено. Кроме того, поддержку рублю перестаёт оказывать завершающийся период налоговых платежей, пик которых приходился на 25 февраля. Не оказывает ощутимой поддержки российской валюте и восстановление нефтяных цен, наблюдаемое в ходе вчерашних и сегодняшних торгов. Напомним также, что сегодня в Конгрессе США будут проходить слушания по вопросу независимости выборных процессов в США. В рамках этого обсуждения также возможно обсуждение санкционной темы в отношении России, что ограничит потенциал укрепления рубля. Стоит отметить, что сегодня состоятся аукционы ОФЗ, которые Минфин РФ вновь проведёт без установления лимита на предложение государственных бумаг. Ведомство предложит рынку два выпуска облигаций с погашением в 2024 и 2029 годах, объём размещения которых будет определяться исходя из спроса. На наш взгляд, размещение государственных бумаг может оказать лишь ограниченную локальную поддержку российской валюте", - отмечают в "Нордеа Банке".
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27 февраля 2019 года 17:51
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник представила в Палате общин новый план реализации Brexit, который состоит из трех пунктов. Во-первых, 12 марта должно пройти голосование по одобренному официальным Брюсселем соглашению. В случае отрицательно результата, 13 марта британские... читать дальше
.27 февраля 2019 года 15:53
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.27 февраля 2019 года 15:01
Очередной экономический отчет подтвердил угасание импульса роста экономики еврозоны, однако евро продолжает укрепляться, что, по мнению аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, говорит о готовности игроков к дальнейшим покупкам единой валюты. Пара EUR/USD... читать дальше
.27 февраля 2019 года 14:16
Риски сильного дефицита предложения на рынке железной руды, связанные с последствиями недавней аварии дамбы в Бразилии, снижаются, констатирует аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Хотя цены пока держатся на высоком уровне, они уже опустились более чем на 10% с недавних... читать дальше
.27 февраля 2019 года 13:03
Мировой рынок облигаций обеспечивает высокую прибыль инвесторам благодаря сочетанию позитивных комментариев от крупнейших центральных банков и благоприятных экономических условий, полагает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. Динамика мировой... читать дальше
.27 февраля 2019 года 11:40
При подтверждении данных от API о сокращении запасов сырья в США нефть сохранит сдержанную позитивную динамику - "Нордеа Банк"
"Нефть продолжает восстанавливаться после ощутимой просадки на старте недели на фоне комментариев Д. Трампа о том, что цены на нефть являются слишком высокими, а ОПЕК следует уделить внимание этому вопросу. Поводом для возвращения к позитивной динамике нефтяных контрактов стала отраслевая... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:59
Рынки остаются под умеренным давлением, несмотря на комментарии главы FOMC. Полугодовое выступление в Конгрессе Пауэлла усилило ожидания, что Резервная Система готова проявить больше терпения перед лицом замедляющейся экономики, и надавило на доллар, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. ... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:41
"Российские евробонды вчера торговались в "боковом" диапазоне. Доходность Russia`29 осталась на уровне 4,67% годовых. Доходность UST-10 вчера снизилась на 3 б.п. – до 2,64%. Доходности 10-летних гособлигаций ЮАР, Индонезии, Бразилии, Мексики, Турции, Колумбии вчера снизилась на 1–7 б.п. Спрос на... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:32
Нефтяные котировки в минувший торговый день немного скорректировались в сторону роста после падения в понедельник. При этом сорт WTI практически не вырос, отставая от сорта Brent, подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. В последние два месяца американский бенчмарк... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:17
"Реализовать дальнейшее снижение нефть вчера не смогла, поддержанная валютным фактором и статистикой по запасам. Так, данные от API показали снижение запасов сырой нефти на 4,2 млн барр., бензинов – на 3,9 млн барр., а запасы дистиллятов выросли на 0,4 млн барр. Сегодня выйдет официальная... читать дальше
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