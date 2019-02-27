На фоне усиления санкционной риторики восстановление позиций рубля будет затруднено - "Нордеа Банк"

"Рубль пока сдержанно реагирует на опубликованный накануне на сайте Конгресса США обновленный текст законопроекта об антироссийских санкциях. Напомним, что 13 февраля группа сенаторов внесла в Конгресс новый законопроект с целью усиления санкционного давления на Россию. Публикация нового законопроекта, который хотя во многом и дублирует первоначальную версию, опубликованную в августе 2018 года, может усилить негативные настроения участников рынка по отношению к российским активам. На фоне усиления санкционной риторики восстановление позиций рубля после ослабления во вторник будет затруднено. Кроме того, поддержку рублю перестаёт оказывать завершающийся период налоговых платежей, пик которых приходился на 25 февраля. Не оказывает ощутимой поддержки российской валюте и восстановление нефтяных цен, наблюдаемое в ходе вчерашних и сегодняшних торгов. Напомним также, что сегодня в Конгрессе США будут проходить слушания по вопросу независимости выборных процессов в США. В рамках этого обсуждения также возможно обсуждение санкционной темы в отношении России, что ограничит потенциал укрепления рубля. Стоит отметить, что сегодня состоятся аукционы ОФЗ, которые Минфин РФ вновь проведёт без установления лимита на предложение государственных бумаг. Ведомство предложит рынку два выпуска облигаций с погашением в 2024 и 2029 годах, объём размещения которых будет определяться исходя из спроса. На наш взгляд, размещение государственных бумаг может оказать лишь ограниченную локальную поддержку российской валюте", - отмечают в "Нордеа Банке".