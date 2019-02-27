Акции Роснефти по ошибке попали в MSCI Global Islamic Indexes в ходе февральской ребалансировки

Включение акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) в индексы MSCI Global Islamic в ходе февральской квартальной ребалансировки произошло из-за технической ошибки.

Как говорится в сообщении индексного провайдера, MSCI подтверждает, что "Роснефть" не будет добавлена в MSCI Global Islamic Indexes.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.