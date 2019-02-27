Российские евробонды сохранят текущий уровень премии к "бенчмаркам" - Промсвязьбанк

"Российские евробонды вчера торговались в "боковом" диапазоне. Доходность Russia`29 осталась на уровне 4,67% годовых. Доходность UST-10 вчера снизилась на 3 б.п. – до 2,64%. Доходности 10-летних гособлигаций ЮАР, Индонезии, Бразилии, Мексики, Турции, Колумбии вчера снизилась на 1–7 б.п. Спрос на защитные активы вырос после публикации слабых данных о строительстве жилья в США и выступления председателя ФРС с докладом о монетарной политике в Сенате. Джером Пауэлл отметил, что ФРС занимает выжидательную позицию и не будет спешить с повышением ставок в условиях наличия рисков замедления мировой экономики и экономики США. Замедление инфляции не дает оснований для повышения базовой ставки. Ждем, что российские евробонды сохранят текущий уровень премии к "бенчмаркам", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.