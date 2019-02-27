Повышается спрос на защитные активы на фоне роста беспокойства участников рынка - FxPro

Рынки остаются под умеренным давлением, несмотря на комментарии главы FOMC. Полугодовое выступление в Конгрессе Пауэлла усилило ожидания, что Резервная Система готова проявить больше терпения перед лицом замедляющейся экономики, и надавило на доллар, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.

В результате, в конце вчерашней сессии USDX опускался до трехнедельного минимума, а пара EUR/USD пересекала отметку 1.1400. Особенно заметным было укрепление британского фунта, который, в паре против доллара, поднимался до 1.3280, в область максимумов сентября, получая дополнительную подпитку за счет спекуляций вокруг возможного переноса даты Brexit.

Однако эксперт рекомендует обратить внимание, что для продолжения роста фондовым рынкам недостаточно одной лишь мягкости ФРС. По итогу сессии, ключевые индексы США развернулись к снижению, а S&P500 так и вовсе вернулся в область минимумов начала недели, быстро отыграв первоначальный оптимизм.

"Динамика американских рынков заставляет занимать осторожную позицию, - подчеркивает Александр Купцикевич. - Мы видим, что продажи акций усиливаются ближе к завершению торгов. Скорее всего, это отражает действия профессионалов, которые осторожно фиксируют прибыль после двухмесячного ралли. В конце прошлого года мы уже наблюдали схожую динамику, когда акции бурно распродавались под занавес дня, и все это в конечном итоге вылилось в худшее для американских индексов окончание года, причем за многие десятилетия. Что касается доллара, то спрос на него подрос вместе с давлением на акции. К настоящему моменту пара EUR/USD теряет 0.3%, торгуясь по 1.1370. Вместе с тем, японская иена набирает силу, в том числе и к доллару, что отражает повышение спроса на защитные активы на фоне роста беспокойства участников рынка. Кроме тяги в безопасность, доллар укрепляет уверенность, что другие крупные ЦБ будут также смягчать свою риторику вслед за ФРС".

По мнению аналитика FxPro, в настоящий момент еще рано говорить о рисках крупномасштабной распродажи на фондовых рынках. Более прагматичный подход показывает, что мы имеем дело с желанием игроков зафиксировать прибыль после двухмесячного ралли, которое происходило вопреки нарастающим признакам замедления экономики.