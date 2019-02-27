Диапазон Brent в 63-65 долл./барр. оставляем актуальным на текущую неделю - Промсвязьбанк

"Реализовать дальнейшее снижение нефть вчера не смогла, поддержанная валютным фактором и статистикой по запасам. Так, данные от API показали снижение запасов сырой нефти на 4,2 млн барр., бензинов – на 3,9 млн барр., а запасы дистиллятов выросли на 0,4 млн барр. Сегодня выйдет официальная статистика от Минэнерго США. Мы по-прежнему считаем нефть перегретой и не видим потенциала для сильного роста в ближайшее время. Диапазон 63-65 долл./барр. оставляем актуальным на текущую неделю", - указывает аналитик Промсвязьбанка Елена Крылова.