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27 февраля 2019 года 10:32
ОПЕК+ продолжит сокращать добычу, несмотря на недовольство Трампа - БКС
Нефтяные котировки в минувший торговый день немного скорректировались в сторону роста после падения в понедельник. При этом сорт WTI практически не вырос, отставая от сорта Brent, подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. В последние два месяца американский бенчмарк стабильно отстает от своего конкурента, при этом спред расширяется на фоне роста цен и сужается при их понижении. Такая особенность, п о мнению аналитика, связана с ожиданиями по активному росту добычи сланцевой нефти в Штатах, из-за чего эффект от сокращения ОПЕК+ для внутреннего американского рынка будет менее выражен. В среднем по году Управление энергетической информации США (EIA) ожидает спред около $7 в пользу Brent. "Технической поддержкой для фьючерсов на Brent сейчас выступает зона $63,5-64 за баррель. На этих уровнях вероятна активизация покупателей, рассчитывающих на продолжение роста. В случае развития позитивного сценария котировки могут все-таки достигнуть цен около $68-69 за баррель", - прогнозирует Игорь Галактионов. Также эксперт указывает, что информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в ОПЕК сообщает о том, что несмотря на недавнее недовольство Трампа высокими ценами на нефть, высказанное в твиттере, участники ОПЕК+ сохранят приверженность соглашению и продолжат сокращать добычу прежними темпами. Источник агентство отмечает, если судить по текущим данным, ОПЕК+ скорее всего продолжит сокращение до конца года. В начале декабря 2018 г. группа из 25 стран-нефтедобытчиков договорилась о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), из которых 800 000 б/с сократят страны ОПЕК, а 400 000 б/с - остальные страны. Следующая встреча, когда ОПЕК+ может пересмотреть условия сделки, состоится в апреле. Сегодня ночью были опубликованы еженедельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API). За неделю запасы нефти в США неожиданно снизились на 4,2 млн баррелей (до 444,3 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали роста на 2,8 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 2 млн баррелей. Запасы бензина упали на 3,9 млн баррелей (прогноз -1,7 млн), запасы дистиллятов выросли на 394 000 баррелей (прогноз -2 млн). Импорт нефти за неделю снизился на 889 000 баррелей в сутки (б/с), до уровня 6,1 млн б/с. "В целом статистика позитивна для цен, котировки отреагировали кратковременным ростом, - резюмирует эксперт "БКС Брокер". - Судя по данным, запасы нефти снизились из-за падения импорта и повышенного спроса на бензин. Сегодня будут опубликованы данные по запасам от Управления энергетической информации США (EIA), в 19:00 МСК, которые считаются более достоверными и будут отслеживаться участниками рынка. С утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ростом на 0,58% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии".
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