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27 февраля 2019 года 10:05
Спрос на ОФЗ в ходе аукционов Минфина должен сократиться из-за укрепления доллара - ИФК "Солид"
"Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Азиатские индексы продолжают положительно реагировать на промежуточные итоги торговых переговоров и прибавляют в пределах 1%. При этом американские бенчмарки завершили сессию вблизи цен открытия. В первую очередь инвесторы ориентировались на выступление главы ФРС, который принципиально нового ничего не сообщил, что и стало причиной отсутствия выраженной динамики. Джером Пауэлл благоприятно оценивает перспективы экономики США, несмотря на ряд сдерживающих факторов, в том числе шатдаун. Терпеливый подход в действиях FOMC будет преобладать, а при необходимости будет сокращаться программа по продаже бумаг с баланса ФРС.Нефть корректируется после падения на 3% и с технической точки зрения способна продолжить рост. Реакция на "твит" Трампа, на наш взгляд, была чрезмерной, однако долгосрочный рост сырьевых цен невозможен без сокращения сланцевой добычи, что подтвердил глава BP Дадли. Доллар укрепляется по отношению к валютам развивающихся стран, в том числе к рублю. На этом фоне на аукционах Минфина по размещению ОФЗ сегодня ожидаем меньший спрос, чем неделей ранее, когда удалось разместить бумаги на 32.9 млрд руб.", - отмечает аналитик отдела продаж ИФК "Солид" Вадим Кравчук.
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27 февраля 2019 года 11:40
При подтверждении данных от API о сокращении запасов сырья в США нефть сохранит сдержанную позитивную динамику - "Нордеа Банк"
"Нефть продолжает восстанавливаться после ощутимой просадки на старте недели на фоне комментариев Д. Трампа о том, что цены на нефть являются слишком высокими, а ОПЕК следует уделить внимание этому вопросу. Поводом для возвращения к позитивной динамике нефтяных контрактов стала отраслевая... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:59
Рынки остаются под умеренным давлением, несмотря на комментарии главы FOMC. Полугодовое выступление в Конгрессе Пауэлла усилило ожидания, что Резервная Система готова проявить больше терпения перед лицом замедляющейся экономики, и надавило на доллар, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. ... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:41
"Российские евробонды вчера торговались в "боковом" диапазоне. Доходность Russia`29 осталась на уровне 4,67% годовых. Доходность UST-10 вчера снизилась на 3 б.п. – до 2,64%. Доходности 10-летних гособлигаций ЮАР, Индонезии, Бразилии, Мексики, Турции, Колумбии вчера снизилась на 1–7 б.п. Спрос на... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:32
Нефтяные котировки в минувший торговый день немного скорректировались в сторону роста после падения в понедельник. При этом сорт WTI практически не вырос, отставая от сорта Brent, подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. В последние два месяца американский бенчмарк... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:17
"Реализовать дальнейшее снижение нефть вчера не смогла, поддержанная валютным фактором и статистикой по запасам. Так, данные от API показали снижение запасов сырой нефти на 4,2 млн барр., бензинов – на 3,9 млн барр., а запасы дистиллятов выросли на 0,4 млн барр. Сегодня выйдет официальная... читать дальше
.27 февраля 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы во вторник снизились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в среду. Нефтяной рынок на азиатских торгах в среду продолжает подъем. читать дальше
.26 февраля 2019 года 17:58
"Поток позитивных новостей заставляет нас пересмотреть рейтинг акций китайских компаний с нейтрального до "выше рынка", - отмечает глава исследований азиатских рынков Julius Baer Марк Мэтьюз. - Во-первых, торговые переговоры между США и Китаем, судя по всему, приближаются к позитивному... читать дальше
.26 февраля 2019 года 17:17
После непродолжительного периода отвязки от золота котировки серебра вновь начали демонстрировать зависимость от желтого металла, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. С конца прошлого года цены выросли более чем на 10%, главным образом, на фоне нормализации... читать дальше
.26 февраля 2019 года 16:49
"Во вторник нефтяные цены отыгрывают потери после просадки на $2,5 в понедельник - вербальная интервенция Трампа вызвала спекулятивную коррекцию котировок. В понедельник глава Белого дома в очередной раз высказался в пользу снижения ценовой конъюнктуры нефти, определив, что на данный момент рынок... читать дальше
.26 февраля 2019 года 14:07
"Фунт торгуется на максимальных с конца января уровнях, совершив важный прорыв психологической отметки 1.30. После достижения уровня 1.3160 внимание быков переключилось на максимум 25 января в районе 1.3220, за которым следует уже октябрьский максимум в области 1.3260. Валюта растет третий день... читать дальше
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