Рынок акций, скорее всего, сможет отыграть часть потерь предыдущих дней - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Нефть возобновила рост, азиатские рынки торгуются в "плюсе", а сырьевые валюты незначительно корректируют своё укрепление накануне. В среду можно ожидать укрепления рубля на фоне проводимых аукционов ОФЗ, а также дорожающей нефти. Рынок акций, скорее всего, сможет отыграть часть потерь предыдущих дней, но вряд ли выйдет из коридора консолидации 2450-2500 по индексу МосБиржи", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.