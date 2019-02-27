Возврат Brent выше $65 способен стать триггером для новых попыток индекса МосБиржи выйти в диапазон 2500-2550 - Промсвязьбанк

"Сегодня азиатские рынки инерционно подрастают, отыгрывая вчерашний новостной фон, но весьма слабо. Мы полагаем, что выжидательный настрой на рынках сохранится: на этой неделе предстоит много событий, способных серьезно повлиять на их динамику. Индекс МосБиржи вчера смог удержаться от снижения, поддержанный отскоком нефтяных котировок. Мы считаем, что возврат Brent выше 65 долл./барр. способен стать триггером для новых попыток индекса МосБиржи выйти в диапазон 2500-2550 пунктов", - указывает специалист Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

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