Пара доллар-рубль вряд ли уйдет значительно выше отметки 66 - Алор Брокер

"Как мы и предполагали, рубль даже не попытался всерьез протестировать отметку 65 за доллар и начал плавное снижение. Особых поводов для обесценивания российской валюты нет, и пара доллар-рубль вряд ли уйдет значительно выше отметки 66. Сегодня смотрим за спросом нерезидентов на рублевые обязательства Минфина. Успешность размещения ОФЗ на аукционе может придать небольшие силы рублю", - считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.