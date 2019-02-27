Индекс МосБиржи откроется вблизи отметки 2500 пунктов - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением порядка 0,3-0,4%, вблизи отметки 2500 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2490, 2480 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2520, 2530 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона, а также заметный вечерний прирост стоимости фьючерсов на указанный индекс. Позднее он может продолжить повышение в район 2510 пунктов", - полагает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.