Ближайшими ориентирами для роста выступят уровни 2500 пунктов по МосБирже и 1200 пунктов по РТС - Инвестиционная палата

"Перед открытием российского фондового рынка в среду ситуация на внешних площадках претерпела несколько улучшений по сравнению со вторником. Цены на нефть перешли к росту на фоне данных о снижении запасов в США, фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы также торгуются в "зеленой зоне". Ближайшими ориентирами для роста выступят уровни 2500 пунктов по МосБирже и 1200 пунктов по РТС. Внимания инвесторов сегодня заслуживают сигналы с проходящего во Вьетнаме саммита США-КНДР, аукцион Минфина РФ по продаже ОФЗ, а также пресс-конференция, посвященная старту программы модернизации теплоэлектростанций в России", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.