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27 февраля 2019 года 09:02
Фондовые трейдеры пока не нашли существенных поводов ни для наращивания позиций, ни для фиксации прибыли - ИФ "Олма"
"Консолидация вблизи уровня 1200 пунктов по индексу РТС остается актуальным сценарием - трейдеры пока не нашли существенных поводов ни для наращивания позиций, ни для фиксации прибыли. Потенциально фактором изменения настроений на рынке могут стать решения по итогам торговых переговоров между США и КНР, но это, по всей вероятности, не является перспективой ближайших одного-двух дней. На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации в диапазоне 65,5-66 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.
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Компании упоминаемые в новости: Банк ВТБ, Норильский Никель ГМК
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