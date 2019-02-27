Фондовые трейдеры пока не нашли существенных поводов ни для наращивания позиций, ни для фиксации прибыли - ИФ "Олма"

"Консолидация вблизи уровня 1200 пунктов по индексу РТС остается актуальным сценарием - трейдеры пока не нашли существенных поводов ни для наращивания позиций, ни для фиксации прибыли. Потенциально фактором изменения настроений на рынке могут стать решения по итогам торговых переговоров между США и КНР, но это, по всей вероятности, не является перспективой ближайших одного-двух дней. На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации в диапазоне 65,5-66 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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