В ближайшие недели спрос на ОФЗ-52002 может повыситься - УК Уралсиб

"В ближайшие недели спрос на индексируемую с учетом инфляции ОФЗ-52002 может повыситься в преддверии предстоящих в марте и апреле индексаций номинала на 0,8% и 1% соответственно. Возможное повышение спроса на активы развивающихся рынков, вызванное оптимизмом в отношении разрешения торгового конфликта, а также продолжающийся рост стоимости барреля способствуют умеренному восстановлению котировок рублёвых облигаций, что может быть уравновешено санкционной риторикой и ухудшением инвестиционного климата", - отмечают эксперты УК Уралсиб.