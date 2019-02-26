.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Аукционы Минфина: ОФЗ срочностью 5 и 10 лет будут интересны инвесторам на фоне погашения и выплат купонов по гособлигациям в среду на 160 млрд руб. - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 февраля 2019 года 18:16
Аукционы Минфина: ОФЗ срочностью 5 и 10 лет будут интересны инвесторам на фоне погашения и выплат купонов по гособлигациям в среду на 160 млрд руб. - Промсвязьбанк
"На предстоящем в среду аукционе Минфин предложит инвесторам классические ОФЗ серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года и ОФЗ серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года, - указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. - Эту комбинацию Минфин уже три раза успешно размещал в этом году. Мы ожидаем, что больший спрос будет на 5-летние гособлигации. Сдерживать спрос на длинные ОФЗ будут санкционные риски, а также противоречивые новости о ходе торговых переговоров США и Китая, которые обуславливают волатильность спроса глобальных инвесторов к суверенным облигациям развивающихся стран. В то время как реинвестирование средств от погашения 27 февраля ОФЗ серии 26208 на 150 млрд руб. и купоны еще по трем выпускам гособлигаций на 10 млрд руб. скорее всего будет направлено в бумаги срочностью 5 лет. По состоянию на 17:00 вторника выпуск ОФЗ 26223 торгуется с доходностью 8,19% годовых, ОФЗ 26224 - 8,43%. Ситуация на рынке меняется каждый день. В понедельник доходности ОФЗ срочностью 5 - 10 лет снижались на 3 - 4 б.п., а во вторник выросли на сопоставимую величину, растеряв достижения понедельника. Ожидаем, что в среду аукционы пройдут вблизи текущих ценовых уровней и премия не превысит заявленный Минфином предел в 5 б.п. по доходности. Объем размещения может составить 40 - 50 млрд руб. С начала года Минфин уже разместил ОФЗ на 187,5 млрд руб. На предстоящие в этом квартале 5 аукционов остается по плану еще 262,5 млрд руб.".
.
Компании упоминаемые в новости: Банк ВТБ, Норильский Никель ГМК
.
27 февраля 2019 года 11:40
При подтверждении данных от API о сокращении запасов сырья в США нефть сохранит сдержанную позитивную динамику - "Нордеа Банк"
"Нефть продолжает восстанавливаться после ощутимой просадки на старте недели на фоне комментариев Д. Трампа о том, что цены на нефть являются слишком высокими, а ОПЕК следует уделить внимание этому вопросу. Поводом для возвращения к позитивной динамике нефтяных контрактов стала отраслевая... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:59
Рынки остаются под умеренным давлением, несмотря на комментарии главы FOMC. Полугодовое выступление в Конгрессе Пауэлла усилило ожидания, что Резервная Система готова проявить больше терпения перед лицом замедляющейся экономики, и надавило на доллар, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. ... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:41
"Российские евробонды вчера торговались в "боковом" диапазоне. Доходность Russia`29 осталась на уровне 4,67% годовых. Доходность UST-10 вчера снизилась на 3 б.п. – до 2,64%. Доходности 10-летних гособлигаций ЮАР, Индонезии, Бразилии, Мексики, Турции, Колумбии вчера снизилась на 1–7 б.п. Спрос на... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:32
Нефтяные котировки в минувший торговый день немного скорректировались в сторону роста после падения в понедельник. При этом сорт WTI практически не вырос, отставая от сорта Brent, подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. В последние два месяца американский бенчмарк... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:17
"Реализовать дальнейшее снижение нефть вчера не смогла, поддержанная валютным фактором и статистикой по запасам. Так, данные от API показали снижение запасов сырой нефти на 4,2 млн барр., бензинов – на 3,9 млн барр., а запасы дистиллятов выросли на 0,4 млн барр. Сегодня выйдет официальная... читать дальше
.27 февраля 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы во вторник снизились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в среду. Нефтяной рынок на азиатских торгах в среду продолжает подъем. читать дальше
.26 февраля 2019 года 17:58
"Поток позитивных новостей заставляет нас пересмотреть рейтинг акций китайских компаний с нейтрального до "выше рынка", - отмечает глава исследований азиатских рынков Julius Baer Марк Мэтьюз. - Во-первых, торговые переговоры между США и Китаем, судя по всему, приближаются к позитивному... читать дальше
.26 февраля 2019 года 17:17
После непродолжительного периода отвязки от золота котировки серебра вновь начали демонстрировать зависимость от желтого металла, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. С конца прошлого года цены выросли более чем на 10%, главным образом, на фоне нормализации... читать дальше
.26 февраля 2019 года 16:49
"Во вторник нефтяные цены отыгрывают потери после просадки на $2,5 в понедельник - вербальная интервенция Трампа вызвала спекулятивную коррекцию котировок. В понедельник глава Белого дома в очередной раз высказался в пользу снижения ценовой конъюнктуры нефти, определив, что на данный момент рынок... читать дальше
.26 февраля 2019 года 14:07
"Фунт торгуется на максимальных с конца января уровнях, совершив важный прорыв психологической отметки 1.30. После достижения уровня 1.3160 внимание быков переключилось на максимум 25 января в районе 1.3220, за которым следует уже октябрьский максимум в области 1.3260. Валюта растет третий день... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.