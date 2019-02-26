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26 февраля 2019 года 17:58
Китайский рынок поддерживает поток позитивных новостей - Julius Baer
"Поток позитивных новостей заставляет нас пересмотреть рейтинг акций китайских компаний с нейтрального до "выше рынка", - отмечает глава исследований азиатских рынков Julius Baer Марк Мэтьюз. - Во-первых, торговые переговоры между США и Китаем, судя по всему, приближаются к позитивному завершению. Американский президент Дональд Трамп заявил, что новые импортные пошлины, которые должны были вступить в силу 1 марта 2019 года, откладываются. Хотя нового срока объявлено не было, СМИ сообщают, что Трамп может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в своей резиденции во Флориде уже в следующем месяце. Именно тогда может быть подписано новое соглашение. Во-вторых, в прошлую пятницу Си Цзиньпин заявил, что финансовый сектор является "ключевым аспектом конкурентоспособности страны", "финансовая безопасность является важной частью национальной безопасности", а "финансовая система является фундаментом экономического и социального развития страны". Это были первые комментарии китайского лидера относительно финансовой системы с начала торговой войны, и они выглядят очень позитивными". Наконец, январская статистика по внешней торговле, денежному рынку и сектору кредитования КНР за январь была на уровне или выше рыночных ожиданий. Экономисты предостерегают от того, чтобы предавать слишком много внимания этим цифрам, принимая во внимание такие сезонные факторы, как празднование Нового года. Тем не менее, данные позволяют надеяться, что экономика проходит свое дно. Индекс MSCI China по-прежнему на 15% ниже среднего за последние 24 года уровня, а акции, котирующиеся на биржах Китая в юанях, торгуются на 30% ниже отметок 2015 года. Несмотря на это, утром во вторник госсовет КНР объявил срочное совещание с регуляторами фондового рынка, которое, вероятно, будет направлено на предотвращение возможного пузыря в секторе, который случился почти четыре года назад.
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27 февраля 2019 года 11:40
При подтверждении данных от API о сокращении запасов сырья в США нефть сохранит сдержанную позитивную динамику - "Нордеа Банк"
"Нефть продолжает восстанавливаться после ощутимой просадки на старте недели на фоне комментариев Д. Трампа о том, что цены на нефть являются слишком высокими, а ОПЕК следует уделить внимание этому вопросу. Поводом для возвращения к позитивной динамике нефтяных контрактов стала отраслевая... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:59
Рынки остаются под умеренным давлением, несмотря на комментарии главы FOMC. Полугодовое выступление в Конгрессе Пауэлла усилило ожидания, что Резервная Система готова проявить больше терпения перед лицом замедляющейся экономики, и надавило на доллар, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. ... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:41
"Российские евробонды вчера торговались в "боковом" диапазоне. Доходность Russia`29 осталась на уровне 4,67% годовых. Доходность UST-10 вчера снизилась на 3 б.п. – до 2,64%. Доходности 10-летних гособлигаций ЮАР, Индонезии, Бразилии, Мексики, Турции, Колумбии вчера снизилась на 1–7 б.п. Спрос на... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:32
Нефтяные котировки в минувший торговый день немного скорректировались в сторону роста после падения в понедельник. При этом сорт WTI практически не вырос, отставая от сорта Brent, подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. В последние два месяца американский бенчмарк... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:17
"Реализовать дальнейшее снижение нефть вчера не смогла, поддержанная валютным фактором и статистикой по запасам. Так, данные от API показали снижение запасов сырой нефти на 4,2 млн барр., бензинов – на 3,9 млн барр., а запасы дистиллятов выросли на 0,4 млн барр. Сегодня выйдет официальная... читать дальше
.27 февраля 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы во вторник снизились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в среду. Нефтяной рынок на азиатских торгах в среду продолжает подъем. читать дальше
.26 февраля 2019 года 17:17
После непродолжительного периода отвязки от золота котировки серебра вновь начали демонстрировать зависимость от желтого металла, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. С конца прошлого года цены выросли более чем на 10%, главным образом, на фоне нормализации... читать дальше
.26 февраля 2019 года 16:49
"Во вторник нефтяные цены отыгрывают потери после просадки на $2,5 в понедельник - вербальная интервенция Трампа вызвала спекулятивную коррекцию котировок. В понедельник глава Белого дома в очередной раз высказался в пользу снижения ценовой конъюнктуры нефти, определив, что на данный момент рынок... читать дальше
.26 февраля 2019 года 14:07
"Фунт торгуется на максимальных с конца января уровнях, совершив важный прорыв психологической отметки 1.30. После достижения уровня 1.3160 внимание быков переключилось на максимум 25 января в районе 1.3220, за которым следует уже октябрьский максимум в области 1.3260. Валюта растет третий день... читать дальше
.26 февраля 2019 года 12:59
Рост уверенности инвесторов в успешном разрешении торгового конфликта между США и Китаем может временно поддержать спрос и на российские евробонды - Уралсиб
"Суверенные еврооблигации РФ подорожали сильнее других бумаг ЕМ, несмотря на падение цен на нефть. Российские евробонды начали неделю с заметного роста котировок. Ключевым позитивным фактором стало повышение спроса на активы развивающихся рынков на фоне хороших новостей о ходе переговоров между... читать дальше
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