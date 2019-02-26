Китайский рынок поддерживает поток позитивных новостей - Julius Baer

"Поток позитивных новостей заставляет нас пересмотреть рейтинг акций китайских компаний с нейтрального до "выше рынка", - отмечает глава исследований азиатских рынков Julius Baer Марк Мэтьюз. - Во-первых, торговые переговоры между США и Китаем, судя по всему, приближаются к позитивному завершению. Американский президент Дональд Трамп заявил, что новые импортные пошлины, которые должны были вступить в силу 1 марта 2019 года, откладываются. Хотя нового срока объявлено не было, СМИ сообщают, что Трамп может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в своей резиденции во Флориде уже в следующем месяце. Именно тогда может быть подписано новое соглашение. Во-вторых, в прошлую пятницу Си Цзиньпин заявил, что финансовый сектор является "ключевым аспектом конкурентоспособности страны", "финансовая безопасность является важной частью национальной безопасности", а "финансовая система является фундаментом экономического и социального развития страны". Это были первые комментарии китайского лидера относительно финансовой системы с начала торговой войны, и они выглядят очень позитивными".

Наконец, январская статистика по внешней торговле, денежному рынку и сектору кредитования КНР за январь была на уровне или выше рыночных ожиданий. Экономисты предостерегают от того, чтобы предавать слишком много внимания этим цифрам, принимая во внимание такие сезонные факторы, как празднование Нового года. Тем не менее, данные позволяют надеяться, что экономика проходит свое дно. Индекс MSCI China по-прежнему на 15% ниже среднего за последние 24 года уровня, а акции, котирующиеся на биржах Китая в юанях, торгуются на 30% ниже отметок 2015 года. Несмотря на это, утром во вторник госсовет КНР объявил срочное совещание с регуляторами фондового рынка, которое, вероятно, будет направлено на предотвращение возможного пузыря в секторе, который случился почти четыре года назад.