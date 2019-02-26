Текущий диапазон 65 - 66 рублей за доллар неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу - Аналитика Онлайн

"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 65 рублей 65 копеек, евро торгуется на уровне 74 рубля 60 копеек. Индекс ММВБ располагается на уровне 2485 пунктов, а котировки нефти марки Brent поднялись до 65,5 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap располагается чуть выше $3800. Рубль возобновил снижение против доллара и евро. Основной причиной падения является конечно же ситуация на рынке нефти. Также одним из факторов влияющим на курс рубля сейчас является окончание налогового периода, который традиционно оказывает поддержку "деревянному". В этих условиях мы сохраняем свои рекомендации. Считаем, что текущий диапазон от 65 до 66 рублей за доллар неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу. Мы ожидаем смещение торгового диапазона в район 67 - 68 рублей", - отмечает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.