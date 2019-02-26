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26 февраля 2019 года 16:49
Прогнозируемый диапазон цен на нефть до конца недели - $64,3-67,7 - БКС
"Во вторник нефтяные цены отыгрывают потери после просадки на $2,5 в понедельник - вербальная интервенция Трампа вызвала спекулятивную коррекцию котировок. В понедельник глава Белого дома в очередной раз высказался в пользу снижения ценовой конъюнктуры нефти, определив, что на данный момент рынок слишком "хрупкий", чтобы абсорбировать рост нефтяных котировок. Мы полагаем, что данные заявления, как и ответные реакции рынка в виде ценовых движений, на сегодняшний день должны рассматриваться в спекулятивной плоскости. Заметим, что мы также считаем, что заявления Трампа о справедливой стоимости нефти вблизи $40 (в 2018 году можно было услышать оценки и в $25) вряд ли соответствуют интересам американского энергического лобби. По нашим оценкам, для успешного продолжения политики стремления к энергетическому доминированию США среднесрочной "ценовой точкой безубыточности" для американских нефтяных компаний является уровень, превышающий $50, а в определённой перспективе данный уровень может возрасти. В результате такие комментарии президента США воспринимаются нами как заявления политического толка с целью оказания временного давления на рынок в условиях приближения автомобильного сезона. Мы полагаем, что в перспективе ближайших двух месяцев фундаментальный уровень нефтяных цен будет формироваться в диапазоне $65-68. В этой связи мы видим перспективы для продолжения восстановительного движения на нефтяном рынке на этой неделе. Соответствующими триггерами может послужить как еще одна порция пусть даже и условного позитива по торговым переговорам США и Китая, так и новостной фон относительно ОПЕК+. Также определенную поддержку покупке риска, включая нефтяной актив, может оказать выступление главы ФРС сегодня вечером. Если рынки получат какой-либо сигнал о наличии планов американских монетарных властей в отношении приостановки действия программ "количественного ужесточения" рыночный risk-on может транслироваться и в рост нефтяных цен. Прогнозируемый диапазон цен до конца недели - $64,3-67,7", - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
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27 февраля 2019 года 11:40
При подтверждении данных от API о сокращении запасов сырья в США нефть сохранит сдержанную позитивную динамику - "Нордеа Банк"
"Нефть продолжает восстанавливаться после ощутимой просадки на старте недели на фоне комментариев Д. Трампа о том, что цены на нефть являются слишком высокими, а ОПЕК следует уделить внимание этому вопросу. Поводом для возвращения к позитивной динамике нефтяных контрактов стала отраслевая... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:59
Рынки остаются под умеренным давлением, несмотря на комментарии главы FOMC. Полугодовое выступление в Конгрессе Пауэлла усилило ожидания, что Резервная Система готова проявить больше терпения перед лицом замедляющейся экономики, и надавило на доллар, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. ... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:41
"Российские евробонды вчера торговались в "боковом" диапазоне. Доходность Russia`29 осталась на уровне 4,67% годовых. Доходность UST-10 вчера снизилась на 3 б.п. – до 2,64%. Доходности 10-летних гособлигаций ЮАР, Индонезии, Бразилии, Мексики, Турции, Колумбии вчера снизилась на 1–7 б.п. Спрос на... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:32
Нефтяные котировки в минувший торговый день немного скорректировались в сторону роста после падения в понедельник. При этом сорт WTI практически не вырос, отставая от сорта Brent, подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. В последние два месяца американский бенчмарк... читать дальше
.27 февраля 2019 года 10:17
"Реализовать дальнейшее снижение нефть вчера не смогла, поддержанная валютным фактором и статистикой по запасам. Так, данные от API показали снижение запасов сырой нефти на 4,2 млн барр., бензинов – на 3,9 млн барр., а запасы дистиллятов выросли на 0,4 млн барр. Сегодня выйдет официальная... читать дальше
.27 февраля 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы во вторник снизились. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут на торгах в среду. Нефтяной рынок на азиатских торгах в среду продолжает подъем. читать дальше
.26 февраля 2019 года 17:58
"Поток позитивных новостей заставляет нас пересмотреть рейтинг акций китайских компаний с нейтрального до "выше рынка", - отмечает глава исследований азиатских рынков Julius Baer Марк Мэтьюз. - Во-первых, торговые переговоры между США и Китаем, судя по всему, приближаются к позитивному... читать дальше
.26 февраля 2019 года 17:17
После непродолжительного периода отвязки от золота котировки серебра вновь начали демонстрировать зависимость от желтого металла, отмечает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. С конца прошлого года цены выросли более чем на 10%, главным образом, на фоне нормализации... читать дальше
.26 февраля 2019 года 14:07
"Фунт торгуется на максимальных с конца января уровнях, совершив важный прорыв психологической отметки 1.30. После достижения уровня 1.3160 внимание быков переключилось на максимум 25 января в районе 1.3220, за которым следует уже октябрьский максимум в области 1.3260. Валюта растет третий день... читать дальше
.26 февраля 2019 года 12:59
Рост уверенности инвесторов в успешном разрешении торгового конфликта между США и Китаем может временно поддержать спрос и на российские евробонды - Уралсиб
"Суверенные еврооблигации РФ подорожали сильнее других бумаг ЕМ, несмотря на падение цен на нефть. Российские евробонды начали неделю с заметного роста котировок. Ключевым позитивным фактором стало повышение спроса на активы развивающихся рынков на фоне хороших новостей о ходе переговоров между... читать дальше
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