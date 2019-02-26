Диапазон 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи пока по-прежнему сохраняет актуальность - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок завершил вчерашний торговый день скромным ростом на 0,2% (более весомому росту индекса помешала заметная коррекция нефтяных котировок). Диапазон 2450-2500 пунктов, в котором индекс МосБиржи проводит последние полторы недели, пока по-прежнему сохраняет актуальность, и сегодня в базовом сценарии мы ожидаем продолжения консолидации индекса преимущественно в верхней половине диапазона. Из внутренних историй отметим, что сегодня свои корпоративные результаты за прошлый год представят компании ГМК "Норникель" и ВТБ", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

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