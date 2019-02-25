Атон возобновил анализ РусАла с рейтингом "выше рынка" для его акций

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Инвестиционная компания (ИК) "Атон" возобновила анализ "РусАла" (MOEX: RUALR), сообщается в обзоре аналитиков ИК Андрея Лобазова и Ангелины Глазовой.

Прогнозная стоимость акций "РусАла", рассчитанная экспертами ИК, составляет 5,5 гонконгского доллара за штуку. Рейтинг этих бумаг - "выше рынка".

"При условии, что "РусАл" сохранит дивидендную политику (15% от EBITDA с учетом дивидендов "Норникеля" (MOEX: GMKN)), мы закладываем в модель выплату $0,38 млрд в год в 2019-2020 годах. Это подразумевает $0,025 на акцию и доходность 5% - намного выше уровня других производителей алюминия", - пишут аналитики.

По их оценкам, недостаток алюминия, вероятно, сохранится в 2019 году, хотя в настоящее время прогноз дефицита снизился. "Предложение будет ограничено из-за закрытия мощностей (более 50% заводов в Китае убыточны) и задержек ввода в эксплуатацию новых мощностей. В марте Китай может обнародовать новые меры стимулирования, включая вливания ликвидности, ослабление ограничений по собственности и инфраструктурные проекты, что поддержит прогнозы по спросу", - говорится в обзоре.

Как ожидают эксперты ИК, цены на алюминий в 2019 году будут находиться на уровне $1900 за тонну, а в 2020 году вырастут до $1975.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусАла", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 5,33 гонконгского доллара за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 3,74 гонконгского доллара за штуку.