Даже на фоне слабых сторон нашей экономики доходности рублевых облигаций выглядят очень привлекательно - УК "Альфа-Капитал"

Цены рублевых облигаций на прошлой неделе изменились несильно. Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист отметил, что доходности коротких ОФЗ в настоящее время на 25 б.п. ниже ключевой ставки Банка России, что говорит о том, что участники рынка не ждут ее скорого повышения.

"Годовая инфляция, по нашим оценкам на основе недельных данных, сейчас составляет 5,1%, что находится в нижней части ожиданий ЦБ РФ, то есть повышение НДС с начала года сказалось на ценах слабее, чем ожидалось, - указывает эксперт. - Кроме того, в последнее время наблюдается укрепление рубля, а также замедление роста реальных заработных плат, что также должно ограничить ускорение роста цен".

Fitch подтвердил рейтинг РФ на уровне BBB-. В настоящее время Россия имеет рейтинги инвестиционного уровня от всех трех международных рейтинговых агентств. На взгляд Евгения Жорниста, это не событие для рынка, но важно, что агентства (как Fitch, так и Moody's) отмечают сильную кредитоспособность страны. Тут и двойной профицит (бюджета и платежного баланса), и мизерный госдолг, и огромные золотовалютные резервы.

"Безусловно, это все известно международным инвесторам и делает российский долг привлекательным в их глазах, - уверен эксперт УК. - Даже на фоне слабых сторон нашей экономики, таких как низкие темпы роста, высокая зависимость от сырья и геополитические риски, доходности рублевых облигаций выглядят очень привлекательно. Нерезиденты ожидаемо в этом году уже начали возвращаться в рублевый долг РФ, но пока их доля находится на уровнях, значительно более низких, чем в начале прошлого года. Продолжение этой тенденции, безусловно, окажет сильную поддержку рынку. На этом фоне мы наблюдаем активизацию первичного рынка. Например, в ближайшее время на рынок с новыми размещениями планируют выйти Славнефть и МОЭК".