С окончанием налогового периода и приближением крупных платежей по внешнему долгу в марте ожидаем постепенной коррекции рубля - ИК "Велес Капитал"

В понедельник банки проводили основные налоговые расчеты по НДПИ, акцизам и НДС. Как результат, ставка MosPrime o/n прибавила 9 бп, однако осталась ниже уровня ключевой ставки ЦБ, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Спрос банков на ликвидность от Федерального казначейства сохранился вблизи минимальных значений.

"На валютном рынке рубль серьезно укрепился уже на открытии, отыгрывая главным образом общий позитив на развивающихся рынках после сообщений о вероятной отсрочке повышения пошлин США на китайские товары, - комментирует эксперт ИК. - Открывшись на отметке 65,39 руб., отечественная валюта уже в первые минуты выросла почти на 20 коп., однако в районе 65,2 руб. встретила сопротивление. Отечественная валюта находилась в плюсе на ряду почти со всеми валютами EM. Помимо общего улучшения аппетита инвесторов поддержку нацвалюте оказывали и нефтяные котировки, вновь перешедшие с середины дня к активному росту, а также уплата основных налоговых платежей на внутреннем рынке".

В дальнейшем рубль на максимуме касался отметки в 65,16 руб., однако впоследствии скорректировался вслед за ценами на нефть, против которых "сыграл" американский президент, высказавший свое недовольство в отношении быстрого роста нефтяных котировок.

С окончанием февральского налогового периода и приближением крупных платежей по внешнему долгу в марте эксперт ИК "Велес Капитал" ожидает постепенной коррекции отечественной валюты.