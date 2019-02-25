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25 февраля 2019 года 18:18
ITI Capital открыл торговую идею: покупать ADR VEON
Эксперты ITI Capital считают бумаги VEON привлекательными для покупки из-за высоких дивидендных выплат, которые могут обеспечить доходность в 12% на горизонте 6 месяцев и видят потенциал роста котировок до $2,9, что составляет +20% от текущего уровня. Цена открытия: $2,41; Stop/Loss: $2,29 (-5%). Факторы привлекательности: 1) Дивидендная доходность в 7% в долларах (полугодовая) и 12% с учетом ожидаемого промежуточного дивиденда за 1П19. 2) Получение $350 млн от Ericsson в 1П19 будет благоприятным фактором для FCF и дивидендных выплат. Это существенный приток денежных средств для компании - 8,3% текущей капитализации, который может поддержать рост котировок, по мнению аналитиков. 3) Важным триггером также является выкуп доли миноритариев в GTH, он же самый рискованный с точки зрения реализации на выбранном горизонте. Также в аналитическом обзоре ITI Capital указывается, что опубликованная 25 февраля отчетность VEON за 2018 г. соответствует заявленным целям компании по органическому приросту выручки и EBITDA (без учета негативных курсовых разниц) и по показателю FCF ($1 млрд за 2018 г), хотя EBITDA за 4К18 оказалась ниже ожиданий аналитиков ($714 млн против прогнозируемых $724 млн.) Чистая прибыль за 4К18 составила $33 млн против убытка $399 годом ранее, показатель Чистый долг/EBITDA сохранился неизменным к/к на уровне 1,7х. В целом результаты выглядят нейтральными, на наш взгляд. Компания также сообщила, что по результатам пересмотра соглашения с Ericsson, в рамках которого проводится модернизация ИТ систем Veon, Ericsson выплатит компании $350 млн в 1П19, что будет позитивным фактором для FCF и может способствовать увеличению промежуточных дивидендов компании. "Доходность финального дивиденда за 2П18 будет высокой - объявленные $0,17 на акцию предполагают доходность 7% в долларах, реестр закроется 8 марта, - отмечают аналитики ITI Capital. - Промежуточный дивиденд, на наш взгляд, также с высокой вероятностью сохранится на прошлогоднем уровне в $0,12 на акцию (в прошлом году закрытие реестра было 14 августа), таким образом дивидендная доходность может составить 12%. Выкуп доли миноритариев в GTH - важный триггер роста. VEON сейчас имеет ограниченное влияние на бизнес GTH, владеющей активами в Бангладеш, Пакистане и Алжире, из-за значительной доли миноритариев (42,3%), при этом у активов GTH существенный потенциал роста за счет благоприятной демографической ситуации в регионе и сильных позиций на локальных рынках. 10 февраля компания подала египетскому регулятору новую оферту на выкуп 42,3% GTH за $600 млн, но риск срыва или затягивания сделки достаточно высокий, принимая во внимание неудачные попытки VEON выкупить долю миноритариев ранее и отказ от покупки активов в Бангладеш и Пакистане напрямую в октябре 2018 г. (из-за девальвации пакистанской валюты и реакции миноритариев GTH)".
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Компании упоминаемые в новости: VEON
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